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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti - AYDIN

Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti - AYDIN

- Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti - Hükümlünün annesini darbettiği anlara ait görüntülerCezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbettiAYDIN (AA) - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti.İddiaya göre, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y (35), geçen ay yakalandıktan sonra Aydın E Tipi Açık Cezaevi'ne gönderildi.Bir süre önce cezaevinden izin alan hükümlü, annesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta görüştü. B.Y, daha önce darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olan annesinden bu şikayetini geri almasını istedi. Annesi bu isteğini kabul etmeyince B.Y, annesi A.Y'yi darbedip olay yerinden kaçtı.B.Y'nin annesini darbetme anlarını bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye gidip darp raporu alan anne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlundan şikayetçi oldu.Darp anı görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.İzin süresi dolan B.Y'nin yeniden cezaevine gittiği belirtildi.

Hastane Akalan Hapis Cezası Cep Telefonu 

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