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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevinden firar ettiler, kimlik kontrolünde yakalandılar

Cezaevinden firar ettiler, kimlik kontrolünde yakalandılar

Hastane önünden detay

Polis Kimlik Tespiti Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Polislerin zanlılarla konuşmasından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde Asayiş Ekiplerince yapılan uygulamada yolcu otobüslerinden biri kimlik kontrolü için durduruldu. Yapılan kontrollerde kimlikleri bulunmayan E.Ö ve C.D isimli iki şüpheliyi otobüsten indirdi. Kimlik tespit çalışması yapıldığı sırada iki şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli kovalamasının ardından şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdikleri bildirilen şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde Kastamonu ilçesine bağlı Araç ilçesinde bulunan Açık Cezaevi’nden gece saatlerinde firar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Safranbolu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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