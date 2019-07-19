Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar...Hırsızlık anı kamerada Haberi

-hırsızlık anı güvenlik kamerasında yansıdı



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, cezaevi firarisi olan ve hırsızlıktan araması olan iki zanlı, bir mağazada telefon hırsızlığı olayına karışınca yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye’de bir mağazada meydana gelen telefon hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarında tespit ettiği iki şüpheliyi aramaya başladı.

Ölüdeniz Mahallesi’nde olduğu tespit edilen şüpheliler, yakalanarak sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Demet Gülünay ve Cihan Gülünay ismiyle ifade veren şüphelilerin, alınan parmak iziyle sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı. Demet Gülünay olarak yakalanan şahsın Asrın G., Cihan Gülünay’ın da Özgür G. olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen Asrın G. ve Özgür G., hırsızlık ve sahtecilik suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan, firari zanlıların hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

