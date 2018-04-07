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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı - BARTIN

Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı - BARTIN

- Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı - Mahkumdan detaylar - Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan detaylar Bartın 'da cezaevinden firar eden mahkum yakalandıBARTIN (AA) - Bartın 'da "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden kaçan mahkum yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olan Fırat Vurgun, açık cezaevinden firar etti.Cezaevi yetkilileri Vurgun'un firar ettiğinin anlaşılması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Vurgun'u Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'ndeki bir marketin önünde yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen Vurgun, emniyete götürüldü.Bu arada Vurgun'un, daha önce 3 kez, bulunduğu açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Polis Market Akalan Açık Cezaevi Polis Ekipleri 

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