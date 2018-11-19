Cezaevinden firar eden genç 6 saat sonra yakalandı Video

-Yakalanan cezaevi firarisinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

-Gazetecilerin sorduğu soruya zanlının cevap vermesi



( KARAMAN )- Firari genç; "Beni koğuşa vermezlerse intihar ederim" KARAMAN



- Karaman’da tutuklu bulunduğu kapalı cezaevinden firar eden genç, 6 saat sonra polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki S.P., akşam saatlerinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinin çatısından firar etti. S.P’nin firar ettiğinin anlaşılması üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. S.P’nin elma bahçeleri arasından ailesinin ve yakınlarının oturduğu Fatih Mahallesine doğru kaçtığının görülmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Ekipler cezaevi firarisinin gizlenebileceği evleri tek tek ararken bir sonuç alamadı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet ve infaz ekibi, cezaevi firarisi S.P’yi Sümer Mahallesi’nde bir araç içerisinde saklanırken kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Devlet Hastanesine getirilen firati genç, nasıl kaçtığını soran gazetecilere, “Revirde tutuyorlardı, koğuşa vermedikleri için kaçtım” dedi.

Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından firar ettiği cezaevine teslim edildi.

