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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı - GAZİANTEP İzle

Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı - GAZİANTEP İzle

- Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesiCezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde Suriyeli E.İ'ye ait 27 MA 446 plakalı otomobili çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, seyir halindeki otomobili kısa süre sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Sürücünün kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelinin 3 ay önce de otomobil hırsızlığından tutuklanan H.U. (26) olduğunu ve aynı gün cezaevinden çıktığını belirledi.Dün saat 17.00'de cezaevinden çıkarılan ve yaklaşık 5 saat sonra yine hırsızlık yaparken yakalanan H.U'nun uyuşturucu, gasp, cinsel taciz ve hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis Aracı Hastane Uyuşturucu Cinsel Taciz Hırsız 

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