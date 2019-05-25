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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı - ANTALYA Video

Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı - ANTALYA Video

- Zanlının iş yerine girmesinin güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının iş yerinde tezgahtan malzeme alması - Kasaplık yapan Metin Özgün'ün konuşmasıCezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı - Antalya 'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Manavlar Çarşısı'nda iş yerlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 iş yerinden hırsızlık yapanın U.K. (17) olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma başlatılan şüphelinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi.Kasaplık yapan Metin Özgün, güvenlik kamera kayıtlarından iş yerinin üst katından içeri giren şüphelinin, kasadaki bozuk paraları alarak kaçtığının görüldüğünü söyledi.

Asad Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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