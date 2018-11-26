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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cezaevinden çıkar çıkmaz marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

Cezaevinden çıkar çıkmaz marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

- Hırsızların iş yerlerine girip sigara çalma anları

Bağımlılık Uyuşturucu Ziynet Eşyası Hırsızlık Çetesi Harekete Geç 

-- Ele geçirilen sigaralardan görüntüler
-- Emniyetten çıkarılma anları
-- Genel detay

( ANKARA )Cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık yapan çete çökertildi ANKARA

- Ankara polisinin istihbari çalışmaları neticesinde, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar 3 iş yerinden yüklü miktarda sigara ve 2 ayrı evden ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Çete üyeleri tekrar cezaevine gönderilirken, aralarında 2 kişinin kardeş olduğu belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kasım ayında 3 farklı işyerinden çok sayıda sigara çalınması ve 2018 Haziran ayında 2 farklı evden para, ziynet eşyası ve bilgisayar çalınması olmak üzere 5 farklı hırsızlık olayını incelemeye aldı. Ekiplerin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlığı D. Y., D. C. Y. kardeşler ve A. V.’nin yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısları fiziki ve teknik takibe alan ekipler, çetenin çaldıkları sigaraları C. E.’ye sattığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını da inceledikten sonra çete üyelerinin kaldığı adresleri tek tek tespit etti. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık bağımlılık yapmış D. Y.’nin 1’i gasp, 3’ü iş yerinden hırsızlık, 3’ü evden hırsızlık olmak üzere 17 suç kaydı, D. C. Y.’nin 3’ü iş yerinden, 3’ü evden olmak üzere 12 suç kaydı ve A. V.’nin 16’sı evden hırsızlık, 8’i iş yerinden hırsızlık, 1’i otodan, 1’i de açıktan hırsızlık olmak üzere 33 suç kaydının olduğu belirlendi. Çalıntı malları alıp başkalarına satan C. E.’nin ise uyuşturucu kullanma, mala zarar verme olmak üzere 5 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Tekrar cezaevine gönderildiler Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen D. Y., D. C. Y. kardeşler ile A. V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çete üyelerinin daha öncede hırsızlık suçundan çok kez cezaevine girdiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen sigaraların ise sahiplerine teslim edildi.
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