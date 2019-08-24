Cezaevinden çıkan karısını vurdu

-Olay yerinden görüntü

-Polisin olay yeri inceleme çalışması yapması

-Genel ve detay görüntüler



( BURSA )- 10 gün önce cezaevinden çıkan kadın kocası tarafından vuruldu BURSA



- Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan kadın, tartıştığı kocası tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay, merkez Yıldırım Mahallesi Hacıseyfettin Mahallesi Toprak Sokak’ta bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatan E.T. adlı kadın, 10 gün önce tahliye oldu. E.T. akşam saatlerinde yaşadıkları evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Serdar T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Serdar T. belindeki silahla karısını ayaklarından yaraladı. 5 el silah sıkan Serdar T. karısını ayaklarından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Komşuları, silah sesleri üzerine eve gidince E.T.’yi kanlar içinde buldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadın hastaneye kaldırırken polis ise kaçan şahsın peşine düştü.

