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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü

Cezaevinden 4 ay önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü

Olay yerinden detay adli tıp kurumu detayı,

Adli Kontrol Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Adli Tıp Kurumu Saldırı 

-İbrahim Uzun'un fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 4 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre, Gaziantep'te 4 ay önce adli kontrol kararıyla tahliye edilen İbrahim Uzun (25), Şehitkamil ilçesi Eyup Sultan Mahalle Muhtarlığı yanında arkadaşlarıyla kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı. Yanlarına yaklaşan bir araç içerisinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yarlanan Uzun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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