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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen kadın yardım bekliyor

Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen kadın yardım bekliyor

kadın ve kocasından görüntüler

Açık Görüş Yaşam Mücadelesi Uyuşturucu Şeker Hastası Hapis Cezası 

-evden görüntüler
-çocukların resimleri
-kadının ağlaması
-röportaj

( ŞANLIURFA - ÖZEL)-Çocuklarından biri cezaevinde yandı, diğeri 12 yıl ceza aldı ŞANLIURFA

- Bir çocuğunu Şanlıurfa’da cezaevinde isyan sonrası çıkan yangında kaybeden kadın, maddi imkansızlıklar nedeniyle Gaziantep Cezaevinde uyuşturucudan dolayı yatan diğer oğlunun yanına da gidemediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Merkez Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde şeker hastası eşi ile birlikte kiralık bir evde yaşayan 62 yaşındaki Avaş Aslantay’ın Mehmet Aslantay ismindeki oğlu, 2012 yılında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde adli suçluların kaldığı koğuşta çıkan yangında hayatını kaybeden 13 kişi arasında bulunuyordu. Diğer oğlu da Gaziantep Cezaevinde yatan kadın, şeker hastası olan kocasıyla birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Uyuşturucudan dolayı 12 yıl hapis cezası alan 24 yaşındaki oğlu Abdulkadir Aslantay’ın, 4 yıldır Gaziantep Cezaevinde yattığını söyleyen kadın, maddi imkansızlıklardan dolayı çoğu zaman oğlunu görmeye gidemediğini iddia etti. “Cezaevinde yatan oğlum arkadaş kurbanı oldu” Cazaevinde yatan oğlunun Şanlıurfa’ya nakil edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek isteyen Avaş Aslantay, “4 yıldır Gaziantep Cezaevinde yatan oğlumu maddi imkansızlıktan dolayı göremiyorum. Yol parası bulamadığım için oğlumun ziyaretine gidemiyorum. Yollarda otostop çekerek gidip gelebiliyorum. Milletvekillerine, belediye başkanlarına gittim, oğlumun Şanlıurfa’ya nakil edilmesi için ama kimse yardımcı olamıyor. 34 yaşındaki Mehmet oğlum Şanlıurfa’da cezaevinde yandı. Belediye 3 ayda bir yardım için bana bir paket gıda veriyor. Oğlum yarın açık görüşmesi var, parasızlıktan gidemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum oğlumun Şanlıurfa’ya getirilmesi için. Eşim hasta, bir şey yapamıyor. Çocuklarım arkadaş kurbanı oldu. Geceleyin kalkıyorum, kalbim daralıyor. Allah’a dua ediyorum, inşallah bir gün çocuğum bu kapıdan içeri girer” diye konuştu.
(Şİ-SD-
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