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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezaevinde yangın tatbikatı 'isyan' endişesine neden oldu

Cezaevinde yangın tatbikatı 'isyan' endişesine neden oldu

cezaevindeki ambulans, itfaiye ve polis aracı, araçların girip çıkması, cezaevi yazısından detay

( GAZİANTEP ) Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan" endişesine neden oldu GAZİANTEP

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- Gaziantep'teki açık cezaevinde yapılan yangın tatbikatı çevredeki vatandaşların isyan endişesine neden oldu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın tatbikatı yapıldı. Yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık aracının cezaevine girdiğine gören vatandaşlar, cezavinde isyan olduğunu zannetti. Cezaevi görevlilerin giren araçları görüntülemek isteyen gazetecilere "tatbikat" olduğunu söylemesi ile gerçek ortaya çıktı. Vatandaşlar, cezaevindeki hareketliliğin tatbikat olduğunu öğrenmesi ile rahat nefes aldı.
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