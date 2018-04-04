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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevinde üretilen baharatlar Mehmetçik'in 'tadı tuzu' olacak - ANKARA Haberi

Cezaevinde üretilen baharatlar Mehmetçik'in 'tadı tuzu' olacak - ANKARA Haberi

Cezaevinde üretilen baharatlar Mehmetçik'in "tadı tuzu" olacak - ANKARA - Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan'ın açıklamaları - Üretilen baharatlardan detayCezaevinde üretilen baharatlar Mehmetçik'in "tadı tuzu" olacak - Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin ürettiği baharatlar, Mehmetçik'in yemeğine lezzet katacak - Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Atan: - "Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında ilk olarak 132 ton kara biber, 145 ton pul biber, 58 ton kekik, 61 ton kuru nane, 57 ton kimyon Mehmetçik'in karavanasında, yemeklerinde kullanılmak üzere gönderilecek"ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) baharatları Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına bağlı Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki tesiste hükümlülerce üretilecek.Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan 289 iş yurdunda hükümlülere meslek eğitimi verildiğini belirtti.
Farklı iş kollarındaki eğitimlerin ardından hükümlülerin mobilyadan gıda alanına kadar çok sayıda sektörde üretime katıldığını ifade eden Atan, temel amaçlarının hükümlülere meslek edindirmek olduğunu bildirdi. - "Protokol imzalandı"Atan, Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki tesiste yaklaşık 200 hükümlünün pul biber, kekik, nane üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında TSK'nin baharat ihtiyacının cezaevindeki üretimden karşılanacağını bildiren Atan, Mehmetçik'in karavanasında hükümlülerin ürettiği baharatların kullanılacağını dile getirdi.Atan, "Protokol kapsamında ilk olarak 132 ton karabiber, 145 ton pul biber, 58 ton kekik, 61 ton kuru nane, 57 ton kimyon Mehmetçik'in karavanasında, yemeklerinde kullanılmak üzere gönderilecektir." dedi.
Ürünlerin "helal gıda" sertifikasına sahip olduğunu aktaran Atan, baharatların hijyen koşularına uygun üretildiğini sözlerine ekledi.

Helal Gıda Hükümlüler Cezaevleri Karavan Meslek Eğitimi 

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