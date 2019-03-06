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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Cezaevinde şoför dehşeti: Uzman çavuşu bıçaklayarak şehit etti

- Cezaevinde şoför dehşeti: Uzman çavuşu bıçaklayarak şehit etti

-Cezaevi ve Hastane morgundan görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Şehit Hastane Uzman Çavuş 


- Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför, tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak şehit etti.Olay bugün saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Açık görüş ziyaret kabul yerinde görevli Uzman Çavuş H.Ç.K ile cezaevinde görevli şoför F.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.D. eline geçirdiği bıçakla, Uzman Çavuş H.Ç.K.'yı bıçaklayarak şehit etti. Daha sonra da bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. (OY-AA)
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