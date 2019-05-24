Cezaevinde ölü bulunan casusla ilgili Adli Tıp raporu çıktı



- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevindeki koğuşunda ölü bulunan Zaki Y. M. Hasan’ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda Hasan'ın intihar ettiği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casusu Zaki Hasan cezaevinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'nda Saki Hasan'ın cesedi üzerinde yapılan otopsi işlemi sonrasında hazırlanan rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda şüpheli ZAKİ Y. M. Hasan'ın cezaevindeki tek kişilik odasında kendini astığı belirlendi. Raporda "Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu kanaati oluştu" denildi. İntihar eden istihbarat görevlisi Zaki Y. M. Hasan, MİT ve İstanbul Emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınmış, ardından da “Askeri, siyasi ve uluslararası casusluk” suçlarından 19 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (ÖFA

