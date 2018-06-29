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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Cezaevinde isyan var' anonsu tatbikat çıktı İzle

'Cezaevinde isyan var' anonsu tatbikat çıktı İzle

Kurumda sirenlerin çalması

Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Sivil Polis 

-gözetleme kulesi
-jandarma ve sivil polis ekiplerini gelişi
-İtfaiye ve ambulansın gelmesi ve kurum içine alınması
-İtfaiye erleri ilen güvenlik güçlerinin koşarak kurum binasın girişi
-Cezaevi yetkilisinin açıklamasıyla dışarı çıkan ekipler
-Cezaevi içi ve gözetleme kulesi

( MERSİN ) "Cezaevinde isyan var" anonsu tatbikat çıktı- Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan güvenlik güçleri ve itfaiye erleri senaryo gereği çıkan isyana müdahale etti MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesindeki ceza infaz kurumunda sirenlerin ardından verilen 'isyan var' anonsu güvenlik güçleri ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Birimler olayın tatbikat olduğunu ancak müdahale için girdikleri kurumda öğrendi. Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda acil eylem tatbikatı gerçekleştirildi.
Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan güvenlik güçleri ve itfaiye erleri senaryo gereği çıkan isyana müdahale etti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği tatbikatta, kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve enerji firması yetkililerine 'Cezaevinde isyan var' anonsu yapıldı. Ceza infaz kurumunda sirenler çaldı. Senaryo gereği isyan çıkan ceza infaz kurumunda yaralıların olduğu ve kurumda yangın çıktığı bilgisi verildi.
Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçlarının sirenlerini açarak kuruma ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri itfaiye ile birlikte senaryo gereği çıkan isyan ve yangına müdahale için kurumun içine alındı. Müdahale için içeriye girenler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi. Cezaevi sorumlusu olayın bir tatbikat olduğunu belirterek, kuruma zamanında gelen ekiplere teşekkür etti. Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan "Acil Eylem Tatbikatı" kapsamında kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın yılda 2 kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı.
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