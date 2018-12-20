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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevinde arbede çıktı: 2 gardiyan yaralı - ŞANLIURFA

Cezaevinde arbede çıktı: 2 gardiyan yaralı - ŞANLIURFA

- Hastane aciline gelen ve bekleyen ambulanslar - Acil serviste bekleyen jandarma ve özel güvenlik görevlileri - Hastane bahçesindeki jandarma araçlarıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde gardiyanlar ve mahkum yakınları arasında çıkan arbedede, 2 gardiyan yaralandı.İddiaya göre, Gözelek Mahallesi yakınlarındaki Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumu ziyarete giden yakınları ile infaz memurları arasında cezaevinin giriş kapısının açılmaması nedeniyle tartışma yaşandı.Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar arasında yaşanan arbedede infaz memurları Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastane ve cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma Özel Güvenlik Mahkum Yakınları Arbede Memur 

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