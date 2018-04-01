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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit - KARABÜK

Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit - KARABÜK

- Olay yerinden görüntü - Devrilen cezaevi nakil aracından detaylar - Ambulans görüntüleriKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bazı askerler de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda şarampole yuvarlandı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 askerin şehit olduğu tespit edildi.Yaralanan diğer askerler ve araçtaki bir mahkum ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şehit İlk Müdahale Hastane Jandarma Ormanlı 

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