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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit (2) - KARABÜK

Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit (2) - KARABÜK

- Olay yerinden görüntülerGÜNCELLEME - Karabük 'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit - Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum 15 kişi yaralandıYARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum 15 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu tespit edildi. Sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli 13 asker de yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenice ilçesi ve Karabük 'teki hastanelere kaldırıldı.Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Şehit Hastane Jandarma Trafik Kazası Ormanlı 

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