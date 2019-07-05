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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'Cezaevi kampüs cami ve sosyal tesis' hizmete açıldı - TEKİRDAĞ

'Cezaevi kampüs cami ve sosyal tesis' hizmete açıldı - TEKİRDAĞ

"Cezaevi kampüs cami ve sosyal tesis" hizmete açıldı - TEKİRDAĞ

: - Tekirdağ Açık Ceza ve İnfaz Kurumu girişinden görüntü - Sosyal tesisten görüntü - Cami ve marketten görüntü - Törenden detay - Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç'un konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan "Cezaevi kampüs cami ve sosyal tesis" hizmete açıldı. Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumu Kurumu kampüsünde düzenlenen açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ,tesisin açık cezaevinde bulunan hükümlülerin çalışması ve hayırseverlerin katkısı ile yapıldığını söyledi.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyarete geldikleri ibadet edecek yerlerinin bulunmadığını bu cami ile de büyük bir eksiğin giderildiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:" Tekirdağ Cezaevi Kampüsü'nde 2 F tipi, 2 adet T tipi ve açık cezaevi olmak üzere 5 adet cezaevi müdürlüğümüz bulunmaktadır. Ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınları için kampüste ibadetleri gerçekleştirebilecek, yeme ve içme gibi gereksinimleri karşılayacak imkan bulunmamaktaydı. Bu kampüsümüz için büyük bir eksiklikti. Şimdi bu eksikliği gidermiş olacağız. Yapımı tamamlanan cami ile birlikte caminin alt kısımında kapalı ve açık restoran yaparak herhangi bir kısıtlı alan oluşturmadan tüm halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız.Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve davetliler katıldı.

Hükümlüler Sosyal Tesis Açık Cezaevi İsmail İp Hayırseverler 

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