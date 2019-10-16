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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

ADLİYEYE GETİRİLEN ZANLILAR

( MUĞLA ) MUĞLA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sahte Kimlik Akalan 


- Sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi, Bodrum’a bir kilogram uyuşturucu ile girerken yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İzmir’den Bodrum uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Yapılan takip sonucu uyuşturucu madde getirecek araç, ilçe girişinde durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada köpeğin aracın ön kaput kısmına tepki vermesi üzerine, kaput içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kg Skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.O ve M.A.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan birinin sahte kimlik kullandığı ve uyuşturucu madde ticaretinden cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (EA-MB-
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