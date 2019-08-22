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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevi firarisi yakalandı - TEKİRDAĞ

Cezaevi firarisi yakalandı - TEKİRDAĞ

- Adliyeden görüntü - Zanlının adliye sevkiÇerkezköy'de cezaevi firarisi yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi Recai B'yi Veliköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.2014'de kredi kartı dolandırıcılığı suçundan cezaevine giren Recai B.'nin, temmuz ayında Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.

Jandarma Uyuşturucu Akalan Kredi Kartı 

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