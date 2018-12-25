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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cezaevi firarisi yakalandı - BİLECİK

Cezaevi firarisi yakalandı - BİLECİK

- Cezaevi firarisi A.A'nın adliye binasına getirilişiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, geçen yıl cezaevinden firar eden kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, geçen yıl cezaevinden firar eden A.A'nın bulunduğu yere ilişkin elde edilen istihbarat üzerine Haceloğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, cezaevi firarisi A.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen T.Ç, Ö.T, H.Y. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.Cezaevi firarisi, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.Bu arada firariye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, Ö.T ve T. Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Adliye Binası Irak Trol 

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