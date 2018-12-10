Cezaevi firarisi yakalandı - ADIYAMAN

- Yakalanan hükümlünün emniyetten çıkarılması Adıyaman 'da cezaevi firarisi yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, cezaevi firarisi olarak aran hükümlü polis ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Açık Cezaevi'nden firar eden Ramazan Üzümcü'nün kent merkezine geldiğini tespit etti.Ekipler, düzenledikleri operasyonla cezaevi firarisi hükümlüyü Atatürk Caddesi'nde bir otomobilde gözaltına aldı.Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.