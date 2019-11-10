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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Parmak İzi Uyuşturucu Ticareti Firari Hükümlü Hapis Cezası 

-Polis arasında yürümesi
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı ADANA

- Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp cezaevine girdikten sonra firar eden hükümlü Hasan G.'nin yerini tespit etti. Alidede Mahallesinde yapılan baskında firari hükümlü kimliksiz olarak yakaladı. Polise yanlış kişiyi aldıklarını kendisinin Hasan G. olmadığını ileri sürdü. Ancak emniyete getirilerek parmak izi alınan şahsın aranan Hasan G. olduğu belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi.
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