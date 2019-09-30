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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı - AKSARAY

Cezaevi firarisi oto yıkamacıda yakalandı - AKSARAY

- Zanlının hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesiCezaevi firarisi hükümlü oto yıkamacıda yakalandıAKSARAY (AA) - Hırsızlıktan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, Aksaray 'da oto yıkamacıda yakalandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi H.K'nin (18) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda olduğunu tespit etti.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.K. yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K, yeniden cezaevine gönderildi.H.K'nin, hırsızlıktan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Hastane Akalan Hapis Cezası Hırsız Trol 

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