Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı İzle

Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı İzle

Şahsın görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Akalan Hapis Cezası Hırsız 


- Bursa Cezaevi'nden firar eden ve iki ayrı suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İnegöl ilçesinde gizlendiği kalasların arasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı konulduğu Bursa Cezaevi'nden firar eden, hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaralama, İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar T. her yerde aranıyordu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl Doğu Garajı yakınlarında görülen şahıs, ekipleri fark edince kaçmaya başladı.
Ekipler ile cezaevi firarisi arasında başlayan kovalamaca Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde son buldu. Polislerden kurtulabilmek için işyeri önünde bulunan kalasların arasına saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Serdar T. emniyetteki işlemlerin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi. (SA-İHS)
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı