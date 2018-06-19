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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cezaevi firarisi evinde el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahla yakalandı

Cezaevi firarisi evinde el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahla yakalandı

Evde yapılan arama (polis kamerası)

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Yakalama Kararı Polis Kamerası Kalaşnikof 

-Ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve silahlar (polis kamerası)
-Yakalanan zanlının emniyetten adliyeye sevk edilişi (polis kamerası)
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Sancaktepe’de bir eve düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi- Cezaevi firarisi olduğu belirtilen R.C. adlı zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul Sancaktepe’de bir eve düzenlenen baskında el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili bir adresi tespit eden polis, söz konusu adrese dün gece saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi.
Eve düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı madde, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör, 155 adet kalaşnikof mermisi, 1 adet otomatik silah ve şarjör, 5 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 4 bin 760 TL para ve 20’nin üzerinde çek ve senetler ele geçirildi. Operasyonda 3 farklı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenilen cezaevi firarisi R.C. (43) adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcı ve uzun namlulu silahlar ile uyuşturucu maddeye el konulurken, R.C. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Cezaevi firarisi olduğu duyurulan suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ÖFA
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