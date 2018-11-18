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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Cezaevi firarisi eniştesine kurşun yağdırdı, yoldan geçen baba kız da kurşunların hedefi oldu

- Cezaevi firarisi eniştesine kurşun yağdırdı, yoldan geçen baba kız da kurşunların hedefi oldu

-olay yeri

Polis Hastane Akalan Saldırı 

--polisin inceleme yapması
--boş kovanlar
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da cezaevi firarisinin açtığı ateşte yoldan tesadüf eseri geçen baba kızla birlikte 3 kişi yaralandı ELAZIĞ

- Elazığ'da cezaevi firarisinin açtığı ateşte yoldan tesadüf eseri geçen baba kızla birlikte 3 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Boğaz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevi firarisi H.T. , henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak üzerinde eniştesi A.B.’ye silahla peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda, A. B. ile birlikte o esnada olay yerinden tesadüfen geçen baba M.Ç. ve kızı M.Ç.’de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (CK-HİV-
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