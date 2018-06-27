Cezaevi firarisi baza altında yakalandı

-Firarinin hastaneye getirilişi

-Firarinin hastaneden çıkışı



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi saklandığı eve yapılan operasyonda baza altında saklanırken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve 22 Mayısta Seydişehir Açık Cezaevinden kaçan R.K.’ nin (20) yakalanması için Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. R.K.’nın Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde saklandığının tespit edilmesinin ardından polis eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda eve giren ekipler R.K.’yı yatak odasında bulunan bazanın altında yakaladı. Gözaltına alınan R.K. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

