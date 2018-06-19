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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cezaevi arkadaşının iş yerinden hırsızlık iddiası - SAMSUN

Cezaevi arkadaşının iş yerinden hırsızlık iddiası - SAMSUN



: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Güvenlik kamerası görüntüleriCezaevi arkadaşının iş yerinden hırsızlık iddiası - Samsun 'da aynı cezaevinde kaldıkları kişiye ait marketten kasa çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdıSAMSUN (AA) - Samsun 'da açık cezaevinden izinli çıkan ve aynı cezaevinde kalan hükümlüye ait marketten kasa çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.Bafra Açık Cezaevi'nde birlikte kaldıkları Ali S'ye ait Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisindeki marketten, içinde 10 bin dolar ve 30 cumhuriyet altını olduğu iddia edilen kasayı çalan ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince dün gözaltına alınan Nurettin D. ile Ramazan D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Zanlıların hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Cumhuriyet Güvenlik Kamerası Cumhuriyet Altını Açık Cezaevi Hırsız 

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