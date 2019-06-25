Cezaevi aracı kaza yaptı - DENİZLİ

- Kaza yerinden detay - Polis ekiplerinden detay - Cezaevi aracınan detay Denizli 'de cezaevi aracı kaza yaptı - Tutuklu sanıkları mahkemeye götüren cezaevi aracı kaza yapınca sanıklar başka araçla mahkemeye götürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde, tutuklu sanıkları mahkemeye götüren cezaevi aracı kaza yaptı. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu sanıkları Denizli Adliyesi'ne götüren M.E. yönetimindeki 06 AN 5036 plakalı cezaevi ring aracı, Pınarkent Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle kayarak refüje çıktı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç çevresinde güvenlik önlemi aldı.Araçta bulunan sanıklar, başka bir cezaevi aracı ile jandarma eskortu eşliğinde adliyeye nakledildi.
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