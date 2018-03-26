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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cezaevi aracı kaza yaptı: 5'i asker 7 kişi yaralandı - AĞRI

Cezaevi aracı kaza yaptı: 5'i asker 7 kişi yaralandı - AĞRI

- Yaralıların hastaneye getirilmesiCezaevi aracı kaza yaptı: 5'i asker 7 kişi yaralandı - Ağrı 'ın Eleşkirt ilçesinde cezaevi aracı kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandıAĞRI (AA) - Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker ile sürücü ve mahkum yaralandı.Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarptığı belirtildi.Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Direksiyon Cezaevi Aracı 

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