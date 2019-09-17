Ceza kesilen modifiyeli araç trafikten men edildi, sürücüsüne ‘devlet kurumlarını aşağılamaktan’ işlem yapıldı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenler’de, modifiyeli otomobile ceza kesilerek trafikten men edildi. Duruma tepki gösteren sürücü sosyal medyada yayınladığı videoda emniyete savaş açtığını söyleyince gözaltına alındı. "Devlet kurumlarını aşağılamaktan" işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül gece saat 23:00 sıralarında modifiyeli araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerde, modifiyeli 1 otomobile ceza kesilerek trafikten men edildi. Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında Oğuzhan A.(22) isimli şüpheli şahsa ait araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta modifiye uygulandığı ve ehliyeti yanında olmadığı gerekçesiyle sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 maddesi uyarınca toplam bin 237 lira para cezası kesildi. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edildi. Sürücü Oğuzhan A., verilen cezayı sosyal paylaşım ağları üzerinden yaptığı paylaşımla sözde protesto ederek tepki gösterdi. A., kendine ait hesaptan yaptığı videolu paylaşımda, kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını, mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını söyledi.



Yayımlanan videoların görülmesi üzerine yeniden harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Oğuzhan A. hakkında bu kez Türk Ceza Kanununun 301. Maddesi uyarınca “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan işlem yapılarak sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

