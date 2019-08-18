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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ceza evinden çıkar çıkmaz dolandırıcılığı kaldığı yerden devam etti

Ceza evinden çıkar çıkmaz dolandırıcılığı kaldığı yerden devam etti

Yakalanan şahsın jandarma eşliğinde adliyeye getirilmesi

( DENİZLİ )- Yaşlı adamı 10 bin TL dolandıran sahte jandarmayı gerçek jandarmalar yakaladı DENİZLİ

Hapishane Karahisar Telefon Dolandırıcılığı Dolandırıcılık Yaşlı Adam 


- Denizli’de bir şahıs telefon dolandırıcılığı suçundan ceza evine giren ve 2,5 ay sonra tahliye edilen bir şahıs hapishaneden çıkar çıkmaz yine dolandırıcılık yaptı. 79 yaşındaki şahıs 10 bin TL dolandıran şahıs jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalandı. Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana geldi. 79 yaşındaki A.T. isimli şahsı telefon ile arayan Çınat T., (40) kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Ardından yaşlı adama telefonda evinde bulunan paraların çalıntı ve sahte olduğu yönünde istihbarat aldıklarını ve kontrol için eve geleceklerini söyledi.

Paniğe kapılan yaşlı adam Çınar T.’nin söylediklerine inanarak evine davet etti. Ardından evde bulunan 10 bin TL parayı inceleme bahanesi ile alan Çınar T., yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından yararlanarak evden kaçtı. Sonrasında ise dolandırıldığı anlayan A.T., jandarmaya arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerinde olayın failinin dolandırıcılıktan sabıkası olan Çınar T., olduğunu tespit etti. Olaydan bir gün sonra düzenlenen operasyonda Çınar T., Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önce 500 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Tutuklanan şahsın Afyonkarahisar’da yine aynı yöntemle yaklaşık 500 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilirken, 2,5 ay ceza evinde kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği ortaya çıktı. Şahıs ceza evinden çıkar çıkmaz ise yine dolandırıcılık işine kaldığı yerden devam etti.
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