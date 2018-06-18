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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çeyrek asırlık 'Hacı Murat' alıcısını bekliyor - KIRKLARELİ Haberi

Çeyrek asırlık 'Hacı Murat' alıcısını bekliyor - KIRKLARELİ Haberi

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor - KIRKLARELİ - Otomobilden genel ve detay görüntüler - Osman Omurca ile röportajÇeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Osman Omurca, baba yadigarı olduğu için 25 yıldır garajda tuttuğu Murat 131 aracını satmaya karar verdiKIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazlı Osman Omurca, baba yadigarı olduğu için 25 yıldır garajda tuttuğu Murat 131 aracını satışa çıkardı.Omurca, babasının satın aldıktan kısa süre sonra vefat etmesi sonrasında 4 bin kilometre yapan Murat 131 marka otomobili hatıra olarak evinin kapalı garajına park etti.Sadece araç muayene zamanlarında istasyona götürdüğü 1987 model aracı gıcır gıcır görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.Yaşlandığı ve meraklısının kullanmasını istediği için aracı satışa çıkaran Omurca, AA muhabirine, 25 yıldır gözü gibi baktığı baba yadigarını bir meraklısının kullandığını görmenin de kendisine aynı mutluluğu vereceğini ifade etti.
Otomobili bakabilecek, ilgili bir kişiye satacağını vurgulayan Omurca, "Yaklaşık 25 senedir kapalı bir garajda kaldı ve gün yüzüne çıkarılmadı. O dönem babam arabayı aldığında çok titizlikle, nizami bir şekilde bakıyordu. Sonrasında fazla kullanamadan vefat etmesi dolayısıyla bugüne kadar sakladık. Bu süreçte muayenesi haricinde dışarı çıkarmadık." dedi.
Otomobilde değişen parça, çizik, darbe, aşınma, çürüme gibi bir durum bulunmadığını anlatan Omurca, en ufak bir kusur bulabilene otomobili hediye edebileceğini sözlerine ekledi.Omurca, otomobilini 45 bin liradan satacağını ifade etti.

Bild Muhabir Uttu Kabil 

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