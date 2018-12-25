Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çeyrek asırdır 'çarkı'nı aynı köşede döndürüyor - ZONGULDAK

Çeyrek asırdır 'çarkı'nı aynı köşede döndürüyor - ZONGULDAK

Çeyrek asırdır "çarkı"nı aynı köşede döndürüyor - ZONGULDAK - Servis ile köyden gelişi - Kahvede beklemesi - Ziraat odasından makinasını alması - Çalışma görüntüleriÇeyrek asırdır "çarkı"nı aynı köşede döndürüyor - Zonguldak 'ta çocukken geçirdiği kaza sonucu sol el parmak uçlarını kaybeden 58 yaşındaki Recep Acar, kendi yaptığı çarkıyla 26 yıldır aynı köşede kesici aletleri bileyerek geçimini sağlıyor - Recep Acar: - "İşime severek geliyorum ve işimi severek yapıyorum. Allah'a şükür ama az ama çok ekmek paramıza sahip oluyoruz"ZONGULDAK (AA) - GÖNÜL ÜNLÜ - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, çocukken geçirdiği kaza sonucunda sol el parmak uçlarını kaybeden Recep Acar, kendi yaptığı çarkıyla 26 yıldır geçimini sağladığı bileyiciliği aynı köşede sürdürüyor.İlçeye bağlı Kışla köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası 58 yaşındaki Acar, küçükken geçirdiği kaza sonucu sol el parmak uçlarını kaybetti.İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve bir atölyede çırak olarak çalışmaya başlayan Acar, kesici aletlerin yapımını ve bakımını öğrendi.Mesleğinde zamanla aranan usta haline gelen Acar, kendi yaptığı çarkıyla 26 yıldır aynı köşede kesici aletleri bileyerek geçimini sağlıyor.Sabahın erken saatlerinde ekmeğini kazanmak için köyünden ilçeye gelen ve Çaycuma Ziraat Odası'na bıraktığı "ekmek teknesini" alıp köşesine çekilen Acar, gün boyu esnaf ve vatandaşların bıçak, makas gibi kesici aletlerini biliyor.Recep Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bileyiciliği aynı köşesinde severek yaptığını söyledi.

Çocuklarının eğitiminin devam ettiğini, bu yüzden elinden geldiğince ekmeğini bileyicilikten kazanmaya devam edeceğini belirten Acar, "26 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işten kazandığımla çoluk çocuğuma bakıyorum. Kocaeli'de üniversitede okuyan çocuğum var. Bıçak, bıçkı ne gelirse burada onları hallediyorum." dedi.
- "Zora katlanmak lazım. 'Başaramadım' diyerek bir işi bırakırsan olmaz"Acar, zorluklara katlanmanın ve mücadele etmenin önemine işaret ederek şöyle devam etti:"Zora katlanmak lazım. 'Başaramadım.' diyerek bir işi bırakırsan olmaz. İşime severek geliyorum ve işimi severek yapıyorum. Allah'a şükür ama az ama çok ekmek paramıza sahip oluyoruz. Çocukluğumda simit, okul önlerinde mısır patlağı, kış ayında küfeyle ekmek sattım. Ekmek parası ve çocuklarıma bakmak için her şeye katlandık. Kendi çabamızla bu hale geldik çok şükür."Müşterilerinin kendisini yıllardır aynı köşede bulduğunu ifade eden Acar, "Beni bulamayınca çevreye sorup merak ediyorlar. Bu da bana kendimi değerli hissettirip mutlu ediyor." dedi.
Acar, çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu sol el parmak uçlarını kaybettiğini anlatarak, "Parmaklarımın olmaması şu an yaptığım işe engel olmuyor. Ağır işlerde çalıştım, bu elle balyoz salladım. Çalışan kazanır, 'İşleyen demir pas tutmaz.' derler. Azimle yapıyorsan işini başarıyorsun demektir. Başarıya ulaşmak için zoru başarmak lazım. Zoru başaran kolaya da ulaşır." ifadelerini kullandı.Bileyicilik tezgahını kendi yaptığını aktaran Acar, yaptığı iş sayısının her gün değiştiğini sözlerine ekledi.

Parmak Muhabir Mısır Ekmek Teknesi Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı