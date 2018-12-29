Çeyrek altın için kıyasıya yarıştılar

-Yarışmacılardan detay

-İzleyen vatandaşlardan detay

-İşletme sahibi Gürsel Kavan röp

-Pide yeme yarışmasında birinci olan Tahir Oruç

-Detaylar



( BURSA )- Tarihi tahinli pideyi en çok yiyen 10 çeyrek altın kazandı BURSA



- Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir fırın, 40. kuruluş yılı dolayısıyla "tahinli pide" yeme yarışması düzenledi.

Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki "Tarihi Taş Fırın" tarafından düzenlenen yarışmada 35 kişi birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların da izlediği yarışmada en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada 15 dakika zarfında 8,5 pide yiyen Tahir Oruç birinci, 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinci ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun üçüncü oldu. Birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya dizi ve film oyuncusu "çaycı Hüseyin" olarak bilinen Alparslan Özmol da katıldı.

İşletme sahibi Gürsel Kavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1979 yılından bu yana baba mesleği olan fırıncılığı sürdürdüğünü söyledi.



Kavan, Bursa'ya mahsus tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmak istediklerini belirterek, "Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. 15 dakika içinde en fazla tahinli pide yiyen yarışmacı birinci olacak. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Pide yeme yarışmasında birinci olan Tahir Oruç ise, yarışmanın kendisi için çok güzel geçtiğini dile getirdi. Oruç, "Kahvaltı yapmadan gelseydim daha fazla yerdim. Denedim ve 8,5 tane yedim, bir sonraki yarışmada 10 tane yemek istiyorum. Diğer yarışmacılar da çok güçlüydü, altınları yeni yılda harcamayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yarışmayı takip eden vatandaşlara tahinli pide ikram edildi.

