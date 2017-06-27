Ceylin'in kabrine bayram ziyareti



Dedesi ve babaannesi ile İzmir Ödemiş'te yaşayan 10 yaşındaki Ceylin Atik, komşusu tarafından cinayete kurban gitmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın yankıları sürerken, dede Mustafa Atik'in evi ve Ceylin'in kabrine Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçiler geldi. Vatandaşlar, Ceylin'in kabrini adeta çiçek bahçesine çevirdi. Ceylin'in kabri başında dua eden vatandaşlardan Alaattin Günaltay duygularını şu şekilde ifade etti:



“Ceylin kardeşimize, yavrumuza ziyaret için geldik. Allah memleketimize böyle acılar göstermesin. Allah yavrularımızı korusun. Geldik dualarımızı okuduk. '



Diğer bir ziyaretçi Süleyman Oğuzoğlu da, “Bayram münasebetiyle dualarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Böyle acılar yaşanmasını istemiyoruz. Kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu.

