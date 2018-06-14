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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ceylanpınar Polis’inden Asayiş Uygulaması

Ceylanpınar Polis’inden Asayiş Uygulaması

ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GENEL GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

Alışveriş Emniyet Müdürlüğü 


- HD-Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ceylanpınar ilçesindeki vatandaşların bayram alışverişlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin belirli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamasına tüm ekipler katılırken asayiş uygulamasında bir çok aracın bagaj kısımları aranırken bazı vatandaşlarında GBT sorgulaması yapıldı. Yetkililer ilçenin huzur ve güveni için asayiş uygulamalarına devam edeceklerini belirttiler.
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