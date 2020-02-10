Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

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( ŞANLIURFA )- 100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa istikametine gitti ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri araç konvoyu, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine geçti. Jandarma eskort eşliğinde gelen askeri araçta başta sinyal kesici jemır,askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçlar olmak üzere, toplam 100 araçlık askeri konvoy Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa istikametine geçti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri araç, Barış Pınarı Harekatında aktif görev yapan araçlar olduğu öğrenildi.



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