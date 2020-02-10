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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

Eskort eşliğinde

Zırhlı Araç Askeri Araç Araç Konvoyu Askeri Konvoy Çakal 

-Askeri araçlar
-Kirpi
-Sinyal kesiciler
-Askeri harekat araçları
-Detay

( ŞANLIURFA )- 100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa istikametine gitti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri araç konvoyu, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine geçti. Jandarma eskort eşliğinde gelen askeri araçta başta sinyal kesici jemır,askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçlar olmak üzere, toplam 100 araçlık askeri konvoy Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa istikametine geçti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri araç, Barış Pınarı Harekatında aktif görev yapan araçlar olduğu öğrenildi.
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