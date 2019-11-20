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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ceylanpınar’da telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

Ceylanpınar’da telafi eğitimi ara tatilde devam ediyor

Ceylan İlköğretim Okulu Müdürü Abdülbaki Özbek ile röportaj

Ders Programı Kullar Öğrenciler Teröristler Saldırı 

-Öğrencilerden detaylar
-okuldan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde okullara gidemeyen öğrenciler için başlatılan telafi eğitimi, 1 haftalık ara tatilde de devam ediyor.TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alması ile sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için telafi eğitimleri başladı.
Bugün Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Ceylanpınar’da da tüm okullarda öğrencilere telafi eğitimi verilmeye devam ediyor.Telafi eğitimi ile ilgili açıklama yapan Ceylan İlköğretim Okulu Müdürü Abdülbaki Özbek, öğrencilerin ders programında yaşadıkları sorunun telafi eğitimlerle çözüme kavuşturulacağını belirti.
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