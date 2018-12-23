Ceylanpınar'da satranç turnuvasına yoğun ilgi İzle

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Ceylanpınar Belediyesi, Ceylanpınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği tarafından organize edilen “SODES Gençlik Merkezi Projesi Satranç Turnuvası" Ceylanpınar'da yapıldı. Ceylanpınar Belediyesi, Ceylanpınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği Sodes Projesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Ceylanpınar İlçe Temsilciliği tarafından ilçe genelinde okullar arasında satranç turnuvası düzenlendi.

İlkokul Kategorisi, Ortaokul Kategorisi, Lise Kategorisi olmak üzere 3 kategoriden yapılan turnuva Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

2 gün sürecek satranç turnuvası eleme usulüyle yapılıyor. Eleme usulüne göre yapılan turnuvada final oynadıktan sonra dereceye girenler belirlenmiş olacak. Dereceye girenler daha sonra ödüllerine kavuşacak. "Satranç bir zeka sporudur, yaşı da yoktur" SODES Genlik Merkezi Proje Koordinatörü Yusuf Durmaz, satrancın beyin gelişimi için önemine dikkat çekerek, "SODES Gençlik Merkezi Projesi SODES tarafından desteklenmekte ve Ceylanpınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projemiz bünyesinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Merkezimizde eğitimler verildikten sonra şimdi de turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Satranç bir zeka sporudur, yaşı da yoktur. Sabır ve dikkat ister. Vücut sağlığımız için nasıl ki, fiziksel ve bedensel aktivite ve spora ihtiyaç varsa, beyin gelişimi ve sağlığı için de beyin sporuna ihtiyacı aşikardır. Ben katkılarından dolayı paydaşlarımıza ve Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ederim" dedi.



