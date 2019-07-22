Ceylanpınar’da patlama

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( ŞANLIURFA -1) - Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre patlama, gece saat 21.20 sıralarında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

