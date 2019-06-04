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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradı İzle

Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradı İzle

MEZARLIKTAN GÖRÜNTÜLER VE YAPILAN RÖPORTAJLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Şehit Kurban Bayramı İslam 


- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arefe ve bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı. Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar'daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. 2 yıl arayla babasını ve kardeşini kaybeden Sibel Kuş, "Bayram arifesinde mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettim. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramında Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bizleri bir sonraki kurban bayramına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum öte yandan, Ceylanpınar halkının ve Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kulandı.
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