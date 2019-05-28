Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ceylanpınar'da bayram heyecanı

Ceylanpınar'da bayram heyecanı

Ceylanpınar kent merkzinde bayram alışverişine çıkan vatandaşlaqr

Alışveriş Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Hazır Giyim 

-yoğunluktan detaylar
-bayram alışverişi yoğunluğu
-İşyerlerinden detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş kent merkezine gelen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Ceylanpınar’da vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek caddesi konumundaki Gazi Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu. İftarın hemen ardından çıkılan alışverişte en uğrak yerler elbise ve ayakkabı mağazaları oldu. Alışverişlerini tamamlamak isteyenler de iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu. Bu yıl işlerinin geçen yıla oranla daha iyi gittiğini aktaran esnaf Halil Oktay, “İstanbul’dan daha yeni getirdiğimiz birçok hazır giyim ürününü şimdiden tükendi. Satışların iyi gitmesine havanın serin olması da etkili oluyor. Ayrıca ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları için ilçe halkının yoğunlukta olduğu Gazi Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde de devriye sayısını artırdı. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı