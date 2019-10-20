Ceylanpınar’a atılan havanla şehit olan Mazlum'un hayali doktor olup annesini iyileştirmekti

-Annenin gözyaşları

-Şehidin mezarı başında anne ve baba

-Annenin mezar taşına sarılması

-Anne ve babanın mezar başında dua etmesi

-Mezar başında Türk bayrağı

-Anne Zekiye, baba İbrahim, abi Mahsun ve en küçük kardeş Muhammed Güneş rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Ceylanpınar’da sivilleri hedef alan havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş’in hayali göz doktoru olup, annesini iyileştirmekti. 11 Ekim’de YPG’li teröristler tarafından sivilleri hedef alan havan mermili saldırıda, şehit olan Mazlum Güneş’in anne ve babası gazetecilere konuştu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sofice kırsal mahallesinde taziyeleri kabul eden aile, şehit olan çocuğunun üzüntüsünü yaşıyor. 10 yıl önce maddi durumları yüzünden Siverek’ten- Ceylanpınar’a yerleşen ve burada mevsimlik işçilik yaparak geçimini sağlayan ailenin çalışkan çocuğu olan Mazlum Güneş’in hayali göz doktoru olup, annesini iyileştirmek olduğu öğrenildi. Hayali göz doktoru olup annesi ve maddi imkanı yetmeyen kişileri iyileştirecekti Gazetecilere Kürtçe açıklamada bulunan Anne Zekiye Güneş, "Hep bana diyordu anne ben göz doktoru olup, senin gözlerini iyileştireceğim. Dersleri de çok iyiydi, çalışkandı öğretmenler onu çok seviyordu, çok efendi bir çocuktu" diye oğlunu anlattı. Şehit Mazlum çok çalışkandı Çocuğunun 11 yaşında olmasına rağmen evin her işine koşturduğunu anne Zekiye, "Maddi durumumuz iyi olmadığından fındık, fıstık toplamaya giderdik oda gelirdi bizimle ve tüm ev işlerini o yapardı. Biz akşam eve geldiğimizde bize yemek pişirmiş, tabakları yıkamış olurdu. 'anne evin tüm işlerini bitirdim' diyordu. Bazen patates kızartırdı makarna yapardı ve küçük kardeşi Muhammed’e bakardı. Küçük kardeşini o büyüttü yani” dedi.

"Şehit olduğu günün sabahında gelip bana sarıldı" Anne Zekiye Güneş, kendisine sarılıp öptükten sonra şehit olduğunu anlatarak, "Şehit Mazlum’un şehit olacağı sabahta uykudayken gelip kendisine sarıldığını ve yanaklarından öptüğünü’ söyleyerek,” Şehit olacağı gün biz işe gitmemiştik, sabah uyandı ve bana sımsıkı sarıldı, uykulu olduğumdan uzak dur, beni rahatsız etme dedim, oda bana sarıldıktan sonra, beni yanaklarımdan öptü ve dışarı çıktı. Daha sonrada görmedim. Dışarı çıktıktan bir süre sonra top ve mermi sesleri geldi, ben dedim dışarda kapının önündedir, bir şey olmamıştır herhalde diye düşündüm, bir müddet sonra komşularımdan biri gelip bana oğlunun yaralandığını söyledi.



Gittim oğlum kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı ama kurtarılmadı, Mazlum'um şehit oldu” şeklinde konuştu.

"Hayalleri gerçekleşmedi" Baba İbrahim Güneş, "Acımız daha yeni ve taze, Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin inşallah, yetkililerden bize el uzatmalarını ve yardım etmelerini bekliyoruz. Mazlum’un bazı hayalleri vardı, o gerçekleştirmedi inşallah kardeşleri gerçekleştirir. Maddi durumuz iyi olmadığından annesinin göz tedavisini yapamıyorduk, Mazlum hep ben göz doktoru olup annemi ben iyileştireceğim diyordu. Hayali doktor olmaktı” ifadelerini kullandı. "Beni de Askere alsınlar” Oğlunun ölmediğini ve şehit olduğuna inandığını belirten baba İbrahim Güneş, kendisin sefer görev kağıdının olduğunu ve harekata katılmak istediğini söyledi.



Acılı baba, "Oğlum Mazlum elim, kolum ve ayağımdı ama hainler onu şehit etti, yetkililere buradan sesleniyorum, benim sefer görev kağıdım var, beni askere alsınlar oğlumun intikamını almak istiyorum, gerekirse bende seve seve canımı veririm” ifadelerine yer verdi. "Ölen de Kürt çocuğuydu" Baba Güneş, terör örgütü YPG/PKK’nin Kürtleri savunduğunu iddialarına da sert tepki göstererek, "Ölende bir Kürt çocuğuydu, bu nasıl Kürtlük” dedi.

Manisa’da Üniversite okuyan Şehidin abisi Mahsun Güneş, kardeşinin vurulduğunu Üniversitedeyken öğrendiğini belirterek, "Kardeşim çok çalışkan biriydi, biz tarlalarda çalıştığımızda, o evin tüm işlerini yapardı ve hep bana derdi ben doktor olacağım, annemi iyileştireceğim ama olmadı, canımızdan can gitti” diye konuştu.

Abi Mahsun Güneş, kardeşinin güvercinleri çok sevdiği ama bir güvercin bile kendisine alamadıklarını söyleyerek, "Şimdi olsaydı ona yüzlerce güvercin alırdım ama o yok artık” ifadelerini kullandı. Ailenin 6 yaşında ki en küçük çocuğu olan Muhammed Güneş ise şehit olan ağabeyinin hayalini kendisinin gerçekleştireceğini anlatarak, "Ağabeyim doktor olmak istiyordu. Hayalini o gerçekleştiremedi ama ben gerçekleştireceğim. Çok çalışıp doktor olacağım" diye konuştu (MB-SD-



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