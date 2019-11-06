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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ceylanpınar’a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar’a askeri iş makinesi sevkiyatı

ZIRHLI İŞ MAKİNELERİNİN GEÇİŞİ

İş Makinesi 

-VE DİĞER DETAYLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Yürütülen ‘ Barış Pınarı’ hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tır’lar üzerinde bulunan 2 zırhlı iş makinesi görev alacak yerlere sevk edildi. Tır’lardan indirilen iş makinelerinin EYP’lerin (el yapımı patlayıcı) imha etmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor. (UK-SD-
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