Ceyhan Nehri’nin kaynağı yeniden hayat buldu

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'nin kaynak noktasında, temizlik çalışmalarının ardından tekrar su kaynamaya başladı - Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş: - "Tahliye işleminden yaklaşık 2 saat sonra su ufak ufak yeraltından tekrar kaynamaya başladı. Şu anda da her taraftan kaynamaya başladı. Bunun müjdesini Elbistan'a verelim"

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden doğan ve döküldüğü Akdeniz’e kadar geçtiği topraklara can suyu olan Ceyhan Nehri’nin kaynak noktasında, temizlik çalışmalarının ardından tekrar su kaynamaya başladı.

Göl alanında, açılan bent kapağından boşalan miktarın da üzerinde gözelerden tekrar su kaynamaya başlarken, kaynama debisinin de saniyede 1 metreküpün üzerine çıktığı belirtildi. Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı gölet alanındaki temizlik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kaynamanın durduğu göl tabanının temizlenerek su gözelerinin yeniden akışının sağlanması için Elbistan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda bent kapağı açılmıştı. Göl alanındaki yaklaşık 80 bin ton su, gece saatlerinde tamamen boşaldı. Suyun boşalmasının akabinde, göl alanının birçok noktasındaki gözelerden yeniden kaynama başladı.

Tamamen berrak hale gelen kaynak noktalarından yüzeye ulaşan suyun debisi ise saniyede 1 metreküpün üstüne çıkarak kısa sürede alanı tekrar doldurdu. Bent kapağından boşaltılan suyun da üzerine bir kaynamanın tespit edildiği Ceyhan Nehri’ndeki temizlik çalışmaları bugün de devam etti. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, gölün iki yakasını birleştiren tahta köprüyü yıkarak alttaki betonu kaldırmaya başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, adeta can çekişen Ceyhan Nehri’nin, gözlerdeki kaynamanın başlamasıyla birlikte eski berrak günlerine kavuşacağını söyledi.



Pınarbaşı’ndaki kaynamaların daha da yoğunlaşmasını beklediklerini ifade eden Başkan Vekili Tıraş, “Suyumuzu açtık ve tahliye başladı.

Tahliye işleminden yaklaşık 2 saat sonra su ufak ufak yeraltından tekrar kaynamaya başladı.

Şu anda da her taraftan kaynamaya başladı.

Bunun müjdesini Elbistan’a verelim. Açık olan bent kapağından 1 metreküp su akarken hala Ceyhan Nehri’nin kaynağında düşme olmuyor. Tahliye ettiğimiz kadar su yerden kaynamaya başladı.

DSİ ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile yaptığımız görüşmelerde 3 gün sonra bu kaynamanın daha yoğun olacağı artık su debisinin yükseleceği doğrultusunda bilgiler aldık. Elbistan’ımıza inşallah müjdeler olsun. Allah’ın izni ile Ceyhan Nehri’nin gözünü kurtardık” diye konuştu.

Ceyhan Nehri’nin kaynak noktasının doğal halinde kalacağını vurgulayan Başkan Vekili Tıraş, “Zamanında çok yüklü miktarda beton dökülmüş. Hafriyat malzemesi ve taşlar döşenmiş. Biz, buranın doğallığını sağlamak istiyoruz. Burada hummalı bir çalışma başlattık. Önceki dönemdeki gibi doğal halini koruyacağız. Zeminle çok oynandığı zaman suyu kaybederiz. Bir korku yaşadık; bir daha korku yaşamak istemiyoruz. Bu gözdeki beton parçalarını komple temizleyeceğiz. Buraya asma köprü yapacağız. Ceyhan’ın gözüne bir tane taş, beton ya da kimyasal bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Göl alanındaki mil tabakasının vakumlu makine ile temizleneceğinin bilgisini veren Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, “Göl alanının tabanında çok yüklü miktarda milli bir tabaka var. Suyun kaynamasına asıl engel olan şeylerden bir tanesi de bu mil tabakasının olması. Yer yer 1,5 metreye varan mil tabakaları tespit ettik. Bu mil tabakalarını temizlemek için vakumlu makine getirtiyoruz. Yarından itibaren tabandaki milleri temizleyip tertemiz bir Ceyhan ve tertemiz bir Elbistan oluşturacağız” dedi.