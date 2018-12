Ceyhan’ın kaynağındaki bent kapağı, yıllar sonra ilk kez açıldı

-iş makinelerinin kapağı açma çalışmaları,

-akan suyun görüntüsü,

-göl alanından detaylar



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı gölet alanındaki bendin kapağı, temizlik çalışmaları için açılarak yaklaşık 80 bin ton suyun boşaltılmasına başlandı. Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı’nda son yıllarda yaşanan kuraklık ve diğer etkenler nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Pınarbaşı gölet alanındaki bent üzerinden su aktığı dönemler geride kalırken, kaynamanın da durma noktasına gelmesi ile birlikte suyun rengi değişmişti. Kaynamanın göl alanını desteklememesi nedeniyle su seviyesi özellikle bent noktasında yarım metre kadar düşmüştü. Su içindeki yosunların ve insanların attıkları çöpler nedeniyle özellikle yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Pınarbaşı’nda kötü koku ve görüntü insanların tepkisi ile karşılaşmıştı. Sonbahar yağışlarının da beklenen düzeyde gerçekleşmemesi, kaynamanın da yeterli seviyeye ulaşmasına engel olmuştu. Temmuz ve Ağustos aylarını adeta can çekişerek atlatan Ceyhan Nehri’nin tekrar eski berrak günlerine kavuşması için Elbistan Belediyesi tarafından girişimler başlatıldı. Bent kapaklarının açılmasından önce Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ve konunun diğer tarafları, Pınarbaşı göl alanında incelemelerde bulundu. Yapılan görüşmenin ardından bent kapağının açılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 80 bin ton suyu tutan demir kapak, iş makineleri ve vinç yardımıyla açılarak suyun boşaltılmasına başlandı. Pınarbaşı göl alanındaki suyun kademeli olarak birkaç gün içerisinde boşaltılacağı, ardından da göl tabanının insan gücü ile temizleneceği ifade edildi. Bent kapağının açılması ve su tahliye işlemi ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, Elbistan’ın kanayan yarasına parmak basmak istediklerini söyledi.



“Ceyhan Nehrimizin kaynak noktasındayız. Burada yaklaşık 2 senedir kaynama durdu. Bent gerisindeki su durağan hale geldi. Bu kaynamanın neden durduğuna ilişkin olarak DSİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve KASKİ yetkililerimiz çalışmalarını yapıyor. Bizim tüm vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Elbistan’ın bu kanayan yarasını çözmemiz lazım. Ceyhan Nehri, Kur’an-ı Kerim’de geçen bir nehir. Suyun kaynamaması, Elbistan’ın en acı günü. Bunu bekletmenin bir özelliği yok. Biz, bugün burayı açıyoruz. İlerleyen günlerde de temizliğini yapıp suyun kaynamasıyla birlikte Elbistan’ımıza bu gözü kazandıracağız Allah’ın izniyle” dedi.

Pınarbaşı’ndaki suyun mikroplu olmasını göz önünde bulundurarak tahliye işlemini kontrollü olarak yapacaklarını kaydeden Başkan Vekili Tıraş, “Bent kapağını açıyoruz. İlk önce bu suyu tahliye edeceğiz. Ondan sonra makine ve ekipman kullanmadan işçilerimizle beraber içerideki mil tabakasını, yosunları temizleyeceğiz. Hummalı bir çalışma yapacağız. Yaklaşık 3 gün su tahliye sürecek. Su da mikrop oranı fazla olduğu için nehrin aşağı kısmındaki canlıların ölmemesi amacıyla suyu azar azar tahliye edeceğiz. Yetkililerin önerdiği şekilde burayı tahliye edeceğiz. Yaklaşık 1 aylık temizlik çalışması yapacağız. Ondan sonra kapakları kapatıp suyun kaynamasına bakacağız” ifadelerini kullandı. İçme suyundan kaynaklı bir sorun yaşanmayacağının altını çizen Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, “Çok aşırı bir debi yükselmesi olmayacak. İçme suyunda problem olur endişemiz vardı. Onun için de KASKİ ekipleri gereken önlemi aldılar. KASKİ laboratuvarında bentten bırakılan suyun içme suyuna karışma ihtimali göz önünde bulundurularak her 15 dakikada bir analizler yapacak. Elbistanlı hemşehrilerimiz rahat olsun. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmayacak” şeklinde konuştu.